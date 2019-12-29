Специалист перечислил факторы, которые на это повлияют.

Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net. Эксперт заявил, что у РФ есть демографические проблемы и сложные религиозные конфликты. Еще одним фактором является непростые отношения с соседним Китаем. Именно поэтому Владимир путин старается выбрать внешнего врага для объединения населения.

Данилов добавил, что время распада страны будет зависеть от цен на нефть, газ. Влияние окажет и распространение коронавируса в КНР, которое затронет экономические интересы.

Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен прокомментировал спикер

Ранее СНБО заявил о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах.

Видео: YouTube/kremlin