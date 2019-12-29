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Секретарь СНБО Украины предрек развал России

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Специалист перечислил факторы, которые на это повлияют.

Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net. Эксперт заявил, что у РФ есть демографические проблемы и сложные религиозные конфликты. Еще одним фактором является непростые отношения с соседним Китаем. Именно поэтому Владимир путин старается выбрать внешнего врага для объединения населения.

Данилов добавил, что время распада страны будет зависеть от цен на нефть, газ. Влияние окажет и распространение коронавируса в КНР, которое затронет экономические интересы.

Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен

прокомментировал спикер

Ранее СНБО заявил о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах.

Видео: YouTube/kremlin

Теги: алексей данилов, снбо, совет безопасности
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 5 )

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Аноним
Сегодня 13:28

Про свою укропию рассказывай, о своих "достижениях"  и как вас ждут в ЕС, а РОССИЯ была, есть и будет многонациональным ГОСУДАРСТВОМ.  

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Аноним
Сегодня 13:13

Сами коклы половину населения профукали,за своей *страной* следите.

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Пургина Любовь
Сегодня 13:15

Сами коклы половину населения профукали,за своей *страной* следите.

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Аноним
Сегодня 13:13

Дуракам закон не писан, сидят там на окраине и фантазируют.

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Аноним
Сегодня 13:07

Оракул очередной.

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