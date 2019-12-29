Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net. Эксперт заявил, что у РФ есть демографические проблемы и сложные религиозные конфликты. Еще одним фактором является непростые отношения с соседним Китаем. Именно поэтому Владимир путин старается выбрать внешнего врага для объединения населения.
Данилов добавил, что время распада страны будет зависеть от цен на нефть, газ. Влияние окажет и распространение коронавируса в КНР, которое затронет экономические интересы.
Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен
прокомментировал спикер
Ранее СНБО заявил о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах.
Видео: YouTube/kremlin
Обсуждение ( 5 )
Про свою укропию рассказывай, о своих "достижениях" и как вас ждут в ЕС, а РОССИЯ была, есть и будет многонациональным ГОСУДАРСТВОМ.
Сами коклы половину населения профукали,за своей *страной* следите.
Сами коклы половину населения профукали,за своей *страной* следите.
Дуракам закон не писан, сидят там на окраине и фантазируют.
Оракул очередной.