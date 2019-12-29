РФ пытается захватить под свой контроль соседнее государство.

На Украине поведали о глобальной тактике России. Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал план Киева. Об этом специалист рассказал в интервью порталу Liga.net.

В свое время Лавров проговорился об их доктрине. Они говорят, что защищают не россиян, а русскоязычных напомнил Данилов

Спикер заявил, что в РФ надеются подчинить себе Украину. Одни чиновники пытаются сделать это военным способом, другие - гибридным. По мнению эксперта, отдельные группы в России не хотят соблюдать минские соглашения.

Данилов напомнил, что Россия теперь раздает паспорта "налево и направо".

Ранее украинские военные сообщили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе.

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