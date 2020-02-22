Украинские военные сообщили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Сообщение об инциденте появилось на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook.

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения на Донбассе. Отмечается, что в ночь на 22 февраля прорваться за линию соприкосновения у населенного пункта Новотошковское в Луганской области попытались вооруженные формирования.

Военные не позволили им выйти на украинские позиции и отбили атаку формирований, которые находились под огневым прикрытием из стрелкового оружия. Сообщается об "одном погибшем российском военном".

Ранее мы сообщали о том, что Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на постпреда страны при ООН Карен Пирс. Лондон считает, что Москве надо сосредоточиться на содействии в безопасной доставки международной помощи.

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна