Позицию Англии высказала Карен Пирс.

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на постпреда страны при ООН Карен Пирс. Женщина огласила позицию во время заседания Совета безопасности.

Лондон считает, что Москве надо сосредоточиться на содействии в безопасной доставки международной помощи. Она должна основываться на согласованном механизме, предусмотренном минскими соглашениями. Англия полностью поддерживает обязательства Зеленского завершить конфликт в регионе.

Напомним, что Россия направляет гуманитарные конвои в Донецк и Луганск с августа 2014 года. Официальным сбором предметов первой необходимости занимаются представители ГУ МЧС. На Донбасс идут колонны грузовиков с продуктами, лекарствами и учебниками.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

