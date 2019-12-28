Россия хочет обсудить в СБ ООН Минские соглашения

Заседание запланировано на 18 февраля.

Россия хочет обсудить в Совете безопасности ООН Минские соглашения. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский "ТАССу".

Чиновник рассказал, что мероприятие состоится 18 февраля по запросу России. В нем примет участие представитель из ОБСЕ. Оно будет проводиться в открытом формате с целью проанализировать выполненные договоренности. Запрос сделан в связи с пятой годовщиной с момента подписания документа сторонами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии.

