Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью "РИА Новостям". Ранее документ утвердил Совет безопасности ООН, его автором выступила Великобритания. Государство поддержали представители 14 стран.
В тексте подтверждается необходимость прекращения огня без предварительных условий. Там отмечаются обязательства стран воздерживаться от вмешательства в военный конфликт. Сейчас неясно, готовы ли все участники конфликта в Ливии выполнять принятые решения. В январе 2020 года в ООН предоставили отчет о странах, которые нарушили соглашения по Ливии. Авторы уточнили, что государства поставляли на территорию боевых действий оружие. Однако конкретных нарушителей не назвали.
Ранее Piter.tv писал о том, что Турция направила военных в Ливию для поддержки ПНС.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )