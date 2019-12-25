Ранее документ поддержали 14 государств.

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью "РИА Новостям". Ранее документ утвердил Совет безопасности ООН, его автором выступила Великобритания. Государство поддержали представители 14 стран.

В тексте подтверждается необходимость прекращения огня без предварительных условий. Там отмечаются обязательства стран воздерживаться от вмешательства в военный конфликт. Сейчас неясно, готовы ли все участники конфликта в Ливии выполнять принятые решения. В январе 2020 года в ООН предоставили отчет о странах, которые нарушили соглашения по Ливии. Авторы уточнили, что государства поставляли на территорию боевых действий оружие. Однако конкретных нарушителей не назвали.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция направила военных в Ливию для поддержки ПНС.

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