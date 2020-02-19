Константину Воронцову не выдали американскую визу.

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату. Эксперты соберутся на внеочередное заседание. Ранее Комитет по разоружению не смог провести встречу из-за невыдачи визы главе делегации РФ.

России пришлось просить переноса мероприятия на 10 дней. В ООН не возникло возражений из-за подобной временной задержки. Однако возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования. Во вторник представители стран-участников должны были выбрать председателя комиссии. По действующему графику встречи должны состояться с 6 по 24 апреля.

Дипломату Константину Воронцову не предоставили вовремя американскую визу. Россиянин продолжает ждать документы, необходимые ему для посещения Нью-Йорка.

Ранее Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине.