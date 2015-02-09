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Президент Шри-Ланки передал всю власть премьер-министру
Сегодня, 11:49
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Президент Шри-Ланки передал всю власть премьер-министру

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Он будет исполнять обязанности главы государства.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса передал всю власть премьер-министру Ранилу Викрамасингхе. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на спикера парламента Махинда Япа Абеивардена.

Викрамасингхе будет исполнять обязанности главы государства в соответствии со статьей конституции Шри-Ланки. Раджапакса проинформировал премьер-министра о своем решении, поскольку сам находится за пределами страны.

Ранее мы сообщали, что протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента.

Видео: pinterest.ru

Теги: передача власти, президент, премьер-министр, шри-ланка
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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