Президент Шри-Ланки передал всю власть премьер-министру

Он будет исполнять обязанности главы государства.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса передал всю власть премьер-министру Ранилу Викрамасингхе. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на спикера парламента Махинда Япа Абеивардена.

Викрамасингхе будет исполнять обязанности главы государства в соответствии со статьей конституции Шри-Ланки. Раджапакса проинформировал премьер-министра о своем решении, поскольку сам находится за пределами страны.

Ранее мы сообщали, что протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента.

Видео: pinterest.ru