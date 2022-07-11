Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента страны. Об этом сообщает "РИА Новости".
Участники протестов в городе Коломбо собрались у здания, выстроившись в очередь. Находившиеся внутри чиновники уже покинули объект.
В библиотеке президента Шри-Ланки выставлены книги на английском и местном языках. Люди ведут себя спокойно, осматривают помещение и покидают его.
Ранее мы сообщали, что в захваченной резиденции президента Шри-Ланки нашли миллионы рупий.
Видео: Telegram / РИА Новости
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