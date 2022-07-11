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Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента

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В библиотеке выставлены книги на английском и местном языках.

Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента страны. Об этом сообщает "РИА Новости".

Участники протестов в городе Коломбо собрались у здания, выстроившись в очередь. Находившиеся внутри чиновники уже покинули объект.

В библиотеке президента Шри-Ланки выставлены книги на английском и местном языках. Люди ведут себя спокойно, осматривают помещение и покидают его.

Ранее мы сообщали, что в захваченной резиденции президента Шри-Ланки нашли миллионы рупий.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: библиотека, здание, офис президента, шри-ланка
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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