В библиотеке выставлены книги на английском и местном языках.

Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента страны. Об этом сообщает "РИА Новости".

Участники протестов в городе Коломбо собрались у здания, выстроившись в очередь. Находившиеся внутри чиновники уже покинули объект.

В библиотеке президента Шри-Ланки выставлены книги на английском и местном языках. Люди ведут себя спокойно, осматривают помещение и покидают его.

Ранее мы сообщали, что в захваченной резиденции президента Шри-Ланки нашли миллионы рупий.

Видео: Telegram / РИА Новости