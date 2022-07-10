Все средства были переданы подразделениям полиции.

В захваченной резиденции президента Шри-Ланки нашли миллионы рупий. Об этом сообщает местная Daily Mirror.

Участники массовых акций протеста захватили резиденцию главы государства. Сообщается, что они нашли в ней около 18 млн рупий. Все средства были переданы подразделениям полиции.

Отметим, что на этой неделе в Шри-Ланке прошли массовые протесты на фоне экономического кризиса. Протестующие захватили президентский дворец. Позже глава государства Готабая Раджапакса объявил о решении уйти в отставку.

Ранее мы сообщали, что в Ливии протестующие подожгли здание парламента.

Видео: Telegram / SHOT