В захваченной резиденции президента Шри-Ланки нашли миллионы рупий. Об этом сообщает местная Daily Mirror.
Участники массовых акций протеста захватили резиденцию главы государства. Сообщается, что они нашли в ней около 18 млн рупий. Все средства были переданы подразделениям полиции.
Отметим, что на этой неделе в Шри-Ланке прошли массовые протесты на фоне экономического кризиса. Протестующие захватили президентский дворец. Позже глава государства Готабая Раджапакса объявил о решении уйти в отставку.
Ранее мы сообщали, что в Ливии протестующие подожгли здание парламента.
Видео: Telegram / SHOT
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