Демонстранты проникли в здание и подожгли ряд кабинетов.

В Ливии протестующие подожгли здание парламента. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Инцидент произошел в городе Тобрука. Демонстранты напали на штаб-квартиру парламента Ливии, проникли в здание и подожгли ряд кабинетов вместе с пачками официальных документов.

Сообщается, что причиной протестов в Ливии стало отключение электроэнергии и ухудшение условий жизни в стране. Протестующие хотят добиться скорейшего проведения выборов, а также упразднения органов законодательной и исполнительной власти.

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Видео: Telegram / Милитарист