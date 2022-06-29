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В районе Каширского шоссе в Москве загорелся мусор

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Площадь возгорания составила 1000 кв. м.

В районе Каширского шоссе в Москве загорелся мусор. Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".

Видео с черным дымом прислали очевидцы. Сообщается, что на открытой площадке у жилого дома произошло возгорание мусора. На место прибыло пожарно-спасательное подразделение, ведутся работы по ликвидации пожара.

Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. К его тушению привлекли вертолеты.

Ранее мы сообщали, что под Сестрорецком загорелся частный дом.

Видео: Telegram / Говорит Москва

Теги: каширское шоссе, москва, мусор, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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