В районе Каширского шоссе в Москве загорелся мусор. Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".
Видео с черным дымом прислали очевидцы. Сообщается, что на открытой площадке у жилого дома произошло возгорание мусора. На место прибыло пожарно-спасательное подразделение, ведутся работы по ликвидации пожара.
Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. К его тушению привлекли вертолеты.
Ранее мы сообщали, что под Сестрорецком загорелся частный дом.
Видео: Telegram / Говорит Москва
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