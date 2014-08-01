В Петербурге резко выросли цена и спрос на кладовки

Таким образом, каждый 20-й покупатель квартиры вместе с жильем приобрел кладовку.

В Петербурге растут цены и спрос на кладовые для ненужных вещей, пишет РБК, ссылаясь на исследование консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

Помещения расположены на цокольных этажах или в подвалах новостроек. Средняя стоимость хранилища за полгода 2023-го составила примерно 105 тыс. рублей за "квадрат", что выше на 9%. Спрос поднялся на треть. Таким образом, каждый 20-й покупатель квартиры вместе с жильем приобрел кладовку.

Площадь дополнительных для хранения зон разнится – 1,4-20 "квадратов". Самый популярный их размер – 3-6 "квадратов".

По мере развития формата студий и микроквартир росла необходимость где-то хранить сезонные или просто габаритные вещи. Затраты для девелопера не просто оправданны, иногда кладовки вообще спасают часть проекта, так как располагаются там, где никакого другого полезного использования площади быть не могло. Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании "Бест-Новострой"

Ранее на Piter.TV: в августе в Петербурге наблюдается существенный рост цен на съемные квартиры.

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