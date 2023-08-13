В августе в Петербурге наблюдается существенный рост цен на съёмные квартиры

Аналитики полагают, что в сентябре показатель продолжит расти на 12-15%.

В августе средний ценник за аренду однокомнатной квартиры в Северной столице выросла на 11 % в сравнении с июлем. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на компанию ЦИАН.

Так, в этом месяце арендовать однокомнатную квартиру в Северной столице можно в среднем за 31,4 тыс. рублей. По данным аналитиков, такая динамика во многом объясняется прежде всего, с сезонной активностью, когда граждане начинают активнее искать жильё после отпуска.

Также эксперты подчеркнули, что подобная ситуация наблюдается во всех регионах страны. Кроме того, прогнозируется, что цены не будут опускаться в сентябре. В Петербурге их рост может составить от 12 до 15 %.

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