В Петербурге более 37% квартир в новостройках продаются с чистовой отделкой

На протяжении 10 лет сохраняется тенденция увеличения количества новостроек с готовой отделкой.

Аналитики консалтинговой компании "Knight Frank St Petersburg" посчитали долю жилья в новостройках с чистовой отделкой. И пришли к выводу, что в 2020 году 37% всего предложения на первичном рынке жилой недвижимости было представлено квартирами с чистовой отделкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 20 мая.

Так, на протяжении 10 лет сохраняется тенденция увеличения количества новостроек с готовой отделкой. Отмечается, что доля объектов Петербурга и Ленобласти без отделки сократилась с 63% до 31%. К тому же, в элитной петербургской недвижимости по итогам прошлого года 14% всего предложения на первичном рынке представлено квартирами также с готовой отделкой.

Руководитель отдела исследований "Knight Frank St Petersburg" Светлана Московченко отметила, что квартиры с отделкой продолжат пользоваться популярностью у потребителей. Поскольку затраты на отделку уже включены в стоимость квартиры.

Также, как отмечают эксперты, показательным является наращивание объемов смешанных типов отделки в одном объекте, благодаря внедрению которых девелоперы стремятся охватить максимальную целевую аудиторию, предложив наиболее подходящий вариант.

Ранее мы писали, что Петербург попал в число городов России с самыми низкими размерами скидки на квартиры.

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