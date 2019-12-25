Петербург попал в число городов России с самыми низкими размерами скидки на квартиры

В тройке лидеров также оказались Москва и Казань.

Специалисты федеральной компании "Этажи" провели исследование и выяснили, в каких городах России наблюдаются самые низкие скидки на вторичное жилье в мае. В тройку лидеров попали Москва, Петербург и Казань. Об этом пишет ТАСС.

Так, в столице России продавцы готовы скинуть 1,6% от стоимости жилья. В городе на Неве и столице Татарстана могут уступить 1,7%. При этом средняя стоимость квадратного метра в Москве составляет 256,1 тысяч рублей, в Петербурге – 152 тысячи рублей, в Казани – 97,2 тысяч рублей.

Самые высокие скидки на квартиры наблюдаются в Новосибирске, где продавцы вторички готовы скинуть 3,1%. Средняя цена квадратного метра там достигает 82,5 тысяч рублей.

В среднем уровень торга при продаже квартир на вторичном рынке за год снизился с 5,45% до 2,46%. Это является самым низким показателем с 2014 года.

Ранее были названы районы-лидеры по темпам роста цен на жилье в Петербурге.

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