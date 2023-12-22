В марте в Петербурге введено порядка 271 тыс. кв.м жилья

Лидером по вводу многоквартирных домов в этом месяце стал Приморский район.

В марте 2024 года в Петербурге введено в эксплуатацию 271 567,30 кв.м жилья, что составило 75 домов на 5 356 квартир, включая индивидуальное строительство, сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу многоквартирных домов в этом месяце стал Приморский район. Здесь за март введено в эксплуатацию 126 972,40 кв.м жилья (6 домов на 2 490 квартир). На втором месте по объёму ввода жилищного строительства находится Выборгский район, где сдано 68 797,60 кв.м – это 5 домов на 1 411 квартир. На третьем месте – Красносельский район, в котором по итогам месяца введено в эксплуатацию 4 дома на 1 395 квартир – 64 640,30 кв.м жилья. Также в марте введено 25 объектов общегражданского назначения.

Как отметил председатель Комитета по строительству Игорь Креславский, уже в первом квартале 2024 года в городе введено 1 миллион 70 тысяч квадратных метров жилья, что составляет более 40% от планового показателя.

Фото: портал "Строительный Петербург"