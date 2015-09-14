Названы районы-лидеры по темпам роста цен на жилье в Петербурге

Больше всего подорожали квартиры в Петроградском районе.

За минувший год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Петербурге выросла на 23% - до 168,9 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики агентства недвижимости "Дарко".

Больше всего "вторичка" подорожала в Петроградском районе. С апреля 2020 года по апрель 2021 года цена квадратного метра здесь увеличила на 27,7% и достигла 252 тысячи рублей.

На втором месте по динамике роста цен на жилье расположился Невский район, где за год стоимость квадратного метра выросла на 24,4% - до 158,5 тысяч рублей.

Тройку замыкает Красногвардейский район, рост цен на жилье в котором составил 23,6%. Сейчас за один квадратный метр на вторичном рынке здесь придется заплатить более 150 тысяч рублей.

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