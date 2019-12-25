На торги выставили 79,5 га земли под строительство ЖК в Пушкине

Земли расположены на перекрестке Красносельского и Киевского шоссе, которые ранее использовали для растениеводства.

В пятницу, 14 мая, государственная компания ДОМ.РФ выставила на торги право аренды земельного участка под застройку жилого комплекса.

Аукцион проведут в формате "за долю", где победитель передаст компании долю (стартовое значение – 9%) жилых помещений в будущем ЖК, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что общая площадь участка составила 79,5 гектар.

Земля на перекрестке Красносельского и Киевского шоссе использовалась для растениеводства Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом.

Предполагается, что на месте построят жилье с учетом комплексного развития территории.

Заявки на участие в аукционе принимают до 9 июля.

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Фото: Piter.TV