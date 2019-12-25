В Красногвардейском районе откроются два новых детских сада

Учреждения в эксплуатацию введет группа ЛСР.

В Красногвардейском районе, на Пейзажной улице и Пискаревском проспекте откроются два дошкольных учреждения. Разрешение на ввод в эксплуатацию детсадов получила группа ЛСР.

Отмечается, что строительство велось в рамках соглашения с комитетом имущественных отношений. Первый детсад на 190 мест расположили на территории ЖК "Цветной город". Внутри помимо помещений для групп также будет большой музыкальный зал, помещение для гимнастических занятий, бассейн, медкабинет. Такая же инфраструктура запроектирована в учреждении на Пискаревском проспекте, в жилом комплексе "Ручьи", рассчитанный на 160 малышей.

На территории учреждений предусмотрели прогулочные площадки для каждой группы с теневыми навесами, спортивные площадки, а также озеленение и ограждение территории.

Ранее мы писали, что в Приморском районе открылся новый детсад.

Фото: Piter.TV