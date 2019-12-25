В Приморском районе открылся новый детсад

Работа учреждения начнётся в несколько этапов.

В Приморском районе на Яхтенной улице открылся новый детский сад №19. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Так, детсад рассчитан на 265 мест для детей от 2 до 7 лет. Отмечается, что работа учреждения начнётся в несколько этапов. В мае этого года откроется группа на 110 мест для детей от 3 до 7 лет. Затем в июне откроются ещё четыре группы. А с осени начнут свою работу группы для детей от 2 до 3 лет.

Известно, что в детском саду созданы условия для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Также на территории учреждения основалась "автошкола", в которой дети смогут изучать правила дорожного движения с ранних лет. Детсад оборудован бассейном, спортивным и музыкальным залами.

Напомним, что в Приморском районе возведут три детсада и четыре школы.

Фото: Piter.tv