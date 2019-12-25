В Приморском районе возведут три детсада и четыре школы

Всего в 2021 году запланировано ввести в строй 7 детских садов, рассчитанных в общей сложности на 1110 мест.

В рамках Адресной инвестиционной программы в Приморском районе за счет бюджетных средств ведется строительство четырех школ. Еще три детских сада район получит от инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город продолжает работать над ликвидацией дисбаланса между жилищной застройкой и строительством социальных объектов.

Летом на Шуваловском проспекте будут сданы две школы, рассчитанные на 550 человек каждая. Третья школа, рассчитанная на 550 мест, строится в северо-приморской части квартала 56АБ. На Пригородном проспекте появится самая большая школа – на 1600 учеников. Это учебное заведение на данный момент готово на 55%.

Также в районе уже построен садик на 460 мест, совмещенный с начальной школой, на Торфяной дороге. Под детский сад выделят 260 мест, остальные 200 – под начальную школу. Детский сад на Пригородном проспекте будет посещать 151 ребенок, строительство должно завершиться в этом месяце. Третий садик на 110 малышей на Комендантском проспекте планируют достроить до конца 2021 года.

Всего в 2021 году запланировано ввести в строй 7 детских садов, рассчитанных в общей сложности на 1110 мест.

Детский сад на Петровской косе построят с помощью технологий информационного моделирования.

Фото: Piter.tv