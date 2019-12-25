Детский сад на Петровской косе построят с помощью технологий информационного моделирования

Строительство детсада начали в сентябре 2020 года.

В Петербурге продолжают строительство детского сада на Петровской косе, 7/3, сообщает портал "Строительный Петербург".

Рабочие возвели каркас здания, проложили и частично смонтировали инженерные сети. Строительство детсада проводится с помощью технологий информационного моделирования, что позволяет планировать работы по дням и вести строгий контроль над выполнением и материалами.

Отмечается, что Петербург – первый российский регион, где выдали заключение госэкспертизы по проектной документации с цифровой информационной моделью. С применением таких технологий построят два детсада на проспекте Блюхера и Дальневосточном проспекте и два линейных объекта – инженерные коммуникации в Пушкине и реконструкции тепловой сети в Парголово.

Ранее мы писали, что школы в центре Петербурга ждет реконструкция и модернизация.

Фото: Piter.TV