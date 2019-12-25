Детский сад на Петровской косе построят с помощью технологий информационного моделирования

В Петербурге продолжают строительство детского сада на Петровской косе, 7/3, сообщает портал "Строительный Петербург".
Рабочие возвели каркас здания, проложили и частично смонтировали инженерные сети. Строительство детсада проводится с помощью технологий информационного моделирования, что позволяет планировать работы по дням и вести строгий контроль над выполнением и материалами.
Отмечается, что Петербург – первый российский регион, где выдали заключение госэкспертизы по проектной документации с цифровой информационной моделью. С применением таких технологий построят два детсада на проспекте Блюхера и Дальневосточном проспекте и два линейных объекта – инженерные коммуникации в Пушкине и реконструкции тепловой сети в Парголово.
Ранее мы писали, что школы в центре Петербурга ждет реконструкция и модернизация.
Фото: Piter.TV
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