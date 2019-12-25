Школы в центре Петербурга ждет реконструкция и модернизация

Как отметил Александр Беглов, в старые школы нельзя установить большие спортзалы или бассейны, но их можно ремонтировать и оснастить современной техникой.

В Центральном районе Петербурга будут модернизировать и реконструировать школы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как отметил Александр Беглов, в старые школы нельзя установить большие спортзалы или бассейны, но их можно ремонтировать и оснастить современной техникой. В школах Центрального района, в среднем, учатся до 600 человек, в новых школах – до 1300. На строительство нового образовательного учреждения необходимо примерно 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Мы будем обязательно заниматься модернизацией учебных заведений, разовьем там дополнительные компетенции. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также с помощью проекта "Твой бюджет в школах", ученики сами смогут решить, на что потратить деньги в случае выигрыша.

В Невском районе на Дальневосточном проспекте будет построено новое здание школы.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)