Квартиры на Пискаревском, пострадавшие от атаки беспилотника продолжают восстанавливать

Все повреждения устраняют за счет города.

Квартиры на Пискаревском проспекте, пострадавшие от атаки беспилотника продолжают восстанавливать. Об этом сообщила администрация Красногвардейского района.

В домах началось восстановление балконов. Работы выполняют ЖКС №2 Красногвардейского района и ЖКС №3 Калининского района. Кроме того, на Пискаревском 159к2 во всех парадных в доме установили новые входные двери, а в пятой парадной положили напольное покрытие.

В квартире, куда прилетел беспилотник, заменены все двери, укреплен фасад и перекрытия комнат. Сейчас квартира подготовлена для дальнейших работ.

Все повреждения устраняют за счет города. Администрация Красногвардейского района продолжает приём заявлений на единую компенсационную выплату.

Ранее началась оценка повреждений автомобилей, пострадавших от атаки БПЛА.

Фото: Telegram/ Пресс-сек Красногвардейского