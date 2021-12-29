Квадратный метр в петербургских новостройках подорожал на 60 тысяч рублей

Эксперты привели данные на конец прошлого года.

В Петербурге средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 36,9%. В начале прошлого года "квадрат" оценивался в 162 тысячи рублей, к декабрю стоимость выросла до 221,9 тысячи рублей. Данные привели эксперты агентства недвижимости ПРАЙД ГРУПП.

Районом-лидером по росту цен на новостройки в прошлом году стал Кировский. В начале года стоимость квадратного метра составляла 132,2 тысячи рублей, к концу года – 264,8 тысячи рублей.

На втором месте расположился Калининский район. Стоимость "квадрата" в новостройках выросла со 137,7 тысяч рублей до 236,7 тысяч рублей.

И на третьем месте находится Адмиралтейский район. К концу прошлого года средняя стоимость квадратного метра составляла 249,1 тысяч рублей (+45%).

В прошлом году на 26% подорожали и квартиры в "новой вторичке". Стоимость квадратного метра составляет 199 тысяч рублей. Квартиры в домах старше 10 лет подорожали на 34% – цена за квадратный метр составляет 166 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV