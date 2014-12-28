Россиянку обошла Белинда Бенич из Швейцарии.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова завершила борьбу на Australian Open во втором круге. Спортсменка проиграла на Открытом чемпионате Австралии Белинде Бенчич из Швейцарии. Игра завершилась с результатом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира. Известно, что между второй и третьей партиями швейцарке приходилось брать медицинский перерыв.

В рамках соревнования соперницы встретились шестой раз. При этом 23-летняя швейцарка выиграла четвертый матч против россиянки. В третьем круге Бенчич выступит на корте с бельгийкой Элизе Мертенс.

Напомним, что Светлане Кузнецовой 35 лет. В настоящий момент она находится на 37 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Дважды спортсменка выигрывала турниры серии Большого шлема. Это происходило в рамках Открытого чемпионата США в 2004 году и на Открытом чемпионате Франции в 2009 году. Australian Open ни разу не проходила дальше четвертьфинала. В 2020 году она проиграла во втором круге.

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