Кузнецова предложила возмещать детям-инвалидам стоимость колясок, если их не предоставили

Детский омбудсмен рассказала о возможности возмещения родителям денег за покупку средств реабилитации.

Уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Анна Кузнецова предложила возмещать детям-инвалидам стоимость колясок и других технических средств реабилитации, если их не предоставили своевременно. Такое заявление омбудсмен сделала во время заседания по вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями и членов их семей. Чиновница предложила внести эту инициативу в народную программу от "ЕД" в Государственную Думу.

Мы предлагаем проработать механизм компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду средств, то есть определить возможность приобретения родителями по рыночной стоимости с последующей стопроцентной компенсацией. Анна Кузнецова, детский омбудсмен

Кузнецова заметила, что в лучшем случае родители могут получить инвалидные коляски для детей за 30-35 дней. При худших сценариях средства реабилитации не поступают из-за отсутствия госзакупок или отказа исполнителя от контракта с правительством. По мнению омбудсмена, требуется совершенствовать нормативно-правовую базу в данном направлении.

Кузнецова предложила дать дополнительный отпуск тем, кто выезжает с детьми на реабилитацию.