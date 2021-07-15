Омбудсмен рассказала о необходимости внедрения по РФ электронных сертификатов.

Уполномоченная при президенте России Анна Кузнецова предложила ввести сертификаты на закупку лекарств для тяжелобольных детей. Такое заявление детский омбудсмен сделала во время заседания на сессии "Повышение качества жизни инвалидов". Кандидат от партии "ЕР" в Государственную думу сообщила, что в народной программе должен быть пункт о введении электронной документации за закупку препаратом по данной статье. Сертификаты призваны компенсировать самостоятельное приобретение родителями необходимых лекарств.

Тогда было бы возможно, во-первых, людям приобрести вовремя этот лекарственный препарат, а во-вторых, компенсировать этот лекарственный препарат за счет этого электронного сертификата. Анна Кузнецова, детский омбудсмен РФ

Уполномоченная заметила, что вопрос обеспечения лекарствами детей с инвалидностью находится на повестке дня. Существенной поддержкой в этом вопросе стал благотворительный фонд "Круг добра". Сейчас Кузнецова продолжает получать множество жалоб на длительные сроки ожидания препаратов, назначенных медиками. В частности, накладки связаны с закупочными процедурами.

Кузнецова разъяснила порядок вакцинации детей от COVID-19.

Видео: ВК / Единая Россия