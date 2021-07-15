Детский омбудсмен рассказала об инициативе в народной программе "ЕР".

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова предложила дать дополнительный отпуск тем, кто выезжает с детьми на реабилитацию. Такое заявление кандидат в Государственную Думу сделала на заседании, посвященному повышению качества жизни инвалидов. Омбудсмен предложила внести в народную программу инициативу об еще одном оплачиваемом отпуске тем родителям, которые сопровождают детей во время реабилитации.

Предложение, которое прозвучало от родителей на Дальнем Востоке, я считаю, достойно, чтобы мы его обсудили и предложили к включению в народную программу. Предоставлять родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию и санитарно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск. Анна Кузнецова, детский омбудсмен РФ

Эксперт пояснила, что сейчас многие родители могут оформлять больничные, но в отдельных случаях существующих норм недостаточно. Она подчеркнула, что с ребенком, у которого ДЦП, приходится ездить к специалистам регулярно.

Кузнецова предложила ввести сертификаты на закупку лекарств для тяжелобольных детей.

Видео: ВК / Единая Россия