Омбудсмен по правам ребенка предложила инициативу, одобренную детским советом.

Анна Кузнецова предложила создать ежегодный День школьника в регионах. Об этом уполномоченная по правам ребенка сообщила журналистам. Омбудсмен подчеркнула, что данная инициатива единогласно поддержана детским советом.

Меня очень повеселила идея, я стала интересоваться, как же так. Есть День знаний - 1 сентября, но это не День школьника. Есть день самоуправления, но это тоже другое. А вот Дня школьника, оказалось, нет Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка

Чиновница рассказала, что праздник можно ввести как не региональном, так и на федеральном уровнях. Сейчас эксперты обсуждают варианты проведения инициативы.

Напомним, что праздник школьника проводится на территории Ульяновской области 8 сентября.

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