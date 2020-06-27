Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

В пресс-службе омбудсмена сообщили, что взяли решения вопроса на контроль до полного его разрешения.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию, произошедшую в Татарстане, где отец подверг действиям сексуального характера свою 1,5-годовалую дочь.

В ходе следствия все отрицал и говорил, что нанес девочке травмы, когда менял ей подгузник. Уже позднее он сказал, что "психанул" и сорвал злость на жену на дочери. Суд не увидел в действиях мужчины желания удовлетворить свои сексуальные потребности и оправдал его.

В пресс-службе Кузнецовой сообщили, что взяли решения вопроса на контроль до полного его разрешения. Для защиты прав и интересов ребенка она подключила уполномоченного по правам ребенка в Татарстане.

Видео: kremlin.ru