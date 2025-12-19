В школах могут ввести журнал конфликтов с учениками

Мария Львова-Белова рассказала о готовящемся нововведении для педагогов.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила журналистам газеты "Комсомольская правда" о том, что вдобавок к оценкам, в российских школах чиновники могут ввести "журнал конфликтов". Вносить информацию в этот перечень смогут как педагоги, так и "руководители образовательных учреждений". По словам детского омбудсмена, такие журналы станут еще одни видом отчетности для классных руководителей. Документы призваны вести общую статистику для понимания особенностей и причин возникновения кризисных ситуаций в учебных учреждениях. Ожидается, что размещаемые там сведения будут носить закрытый и конфиденциальный характер.

Ранее, на президентском Совете в Совете по правам человека в России, звучали слова о том, что такие оценки как "хорошо" и "неудовлетвтрительно" за поведение помогут учителям бороться с хулиганами, буллингом и хамством детей по отношению к учителям. В Совете федерации добавили, что такие критерии помогут "воспитанию ответственности" в школьниках. В Государственной думе преимущественно поддержали предложения, но депутатами были озвучены отдельные сомнения в том, действительно ли оценки за поведение подействуют на ребят.

Напомним, что пилотный проект по выставлению оценок за дисциплину прошел в 89 школах из семи российских регионов страны на текущий момент признан успешным. Из трех предложенных вариантов оценивания образовательные учреждения чаще использовали трехбалльную шкалу: "неудовлетворительное", "удовлетворительное" или "образцовое" поведение".

Фото: Вконтакте / Мария Львова-Белова