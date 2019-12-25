Кузнецова поддержала идею автоматически выдавать гражданство детям, родившимся от смешанных браков

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова поддержала идею автоматически выдавать гражданство РФ детям, родившимся от смешанных браков. Ранее с такой инициативой выступил министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник уточнил, что документы РФ должна предоставлять таким детям вне зависимости от того, где проживает семья.
Инициатива абсолютно правильная, точная. И мы поддерживаем. Нужно внимательно проработать это предложение и реализовывать.
Анна Кузнецова, депутат ГД
Эксперт пояснила, что такая инициатива будет полезной для многих семей. Это поможет гражданам страны проще решать жизненные вопросы, связанные с несовершеннолетними. Когда ребенок достигнет совершеннолетия, он сам сможет определить для себя, гражданином какой страны он хочет являться.
Лавров в шутку предложил ввести политкорректный термин "омбудсперсон".
Фото: Вконтакте / Единая Россия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все