Кузнецова поддержала идею автоматически выдавать гражданство детям, родившимся от смешанных браков

Депутат Госдумы РФ прокомментировала предложение Сергея Лаврова.

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова поддержала идею автоматически выдавать гражданство РФ детям, родившимся от смешанных браков. Ранее с такой инициативой выступил министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник уточнил, что документы РФ должна предоставлять таким детям вне зависимости от того, где проживает семья.

Инициатива абсолютно правильная, точная. И мы поддерживаем. Нужно внимательно проработать это предложение и реализовывать. Анна Кузнецова, депутат ГД

Эксперт пояснила, что такая инициатива будет полезной для многих семей. Это поможет гражданам страны проще решать жизненные вопросы, связанные с несовершеннолетними. Когда ребенок достигнет совершеннолетия, он сам сможет определить для себя, гражданином какой страны он хочет являться.

Лавров в шутку предложил ввести политкорректный термин "омбудсперсон".

Фото: Вконтакте / Единая Россия