Кузьменко стал самым результативным игроком в истории "Ванкувера" за дебютный сезон в НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:5.

"Сент-Луис" на домашней арене в овертайме с результатом 6:5 одержал победу над "Ванкувером" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе клуба победителей заброшенными в ворота оппонентов шайбами зрителям запомнились на 12, 17, 28 и 61, 33, 34 минутах спортсмены Алексей Торопченко, Джастин Фолк, Якуб Врана (реализовал дубль), Роберт Томас, российский нападающий Павел Бучневич. От "Ванкувера" отличились на 7 и 60, 20 и 53, 39 минутах Куинн Хьюз (оформил дубль), Андрей Кузьменко (провел дубль), Брок Бесер.

Российский нападающий от "Сент-Луиса" Павел Бучневич также сделал результативную передачу, в общей сложности на его счету в текущем сезоне НХЛ сезоне 66 очков (25 забитых в ворота соперников шайб и 41 результативная передача). У Торопченко записано 14 очков (7 + 7), а 26-летний форвард "Ванкувера" Кузьменко набрал 67-е и 68-е очко (37 + 31). Таким образом хоккеист стал лучшим игроком в истории "Ванкувера" по результативности в дебютном сезоне данного соревнования. Этим он превзошел достижение шведа Элиаса Петтерссона (66 очков) в сезоне-2018/19.

В настоящее время "Ванкувер" прервал серию из трех побед. Клуб занимает шестое место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона, набрав 74 очка в 74 проведенных матчах. "Сент-Луис" с 74 очками в 74 встречах находится на шестой позиции в Центральном дивизионе. В следующем матче "Сент-Луис" на выезде сыграет против "Чикаго". Матч запланирован на 31 марта. А 1 апреля "Ванкувер" примет у себя "Калгари".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET