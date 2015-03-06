Кутузов стал серебряным призером ЧМ по спортивной борьбе

Для россиянина данная награда стала первой серьезной во взрослом турнире.

Россиянин Сергей Кутузов стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе. Турнир проводится Осло. Представитель РФ по греко-римскому стилю завоевал второе место в весовой категории до 72 килограмм. В финальном сражении боец не может одолеть на ринге азербайджанца Малхаса Амояна. Счет встречи - 1:3.

Напомним, что Сергею Кутузову 22 года. В текущем сезоне году он стал бронзовым призером чемпионата Европы в категории спортсменов, которым до 23 лет. Серебряная награда на ЧМ стала для борца первой крупной наградой на международных взрослых соревнованиях.

Сейчас сборная России занимает третье место в медальном зачете.

Власов стал трехкратным чемпионом мира по борьбе.

Фото и видео: YouTube / United World Wrestling



