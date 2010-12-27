Черную с застежками куртку Майкла Джексона продали на аукционе почти за $300 тысяч

Эту куртку поп-король надевал во время своего первого сольного концертного тура Bad Tour (сентябрь 1987 – январь 1989).

Куртку Майкла Джексона продали на аукционе в Нью-Йорке за 298 тысяч долларов. Об этом сообщает аукционный дом Julien"s Auctions.

Изначальная цена, которую дал аукционный дом куртку с черными ремешками и серебряными застежками-молниями, составляла 80-100 тысяч долларов. Эту куртку поп-король надевал во время своего первого сольного концертного тура Bad Tour (сентябрь 1987 – январь 1989). На куртке есть и автограф самого Майкла Джесона.

Всего на акционе было свыше 800 вещей таких известных исполнителей, как Боб Дилан, Элвис Пресли и другие.

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Фото: Майкл Джексон|Michael Jackson: United Fan Family/ ВК; CGTNOfficial/ Twitter







