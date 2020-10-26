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Курс турецкой лиры опустился до рекордного минимума по отношению к доллару

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Обесценивание турецкой валюты происходит на фоне желания Турции ввязаться в конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Курс турецкой валюты достиг вновь достиг минимума и составил 8,04 лиры за доллар. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее антирекорд был установлен 22 октября. Тогда турецкая валюта упала до 7,97 лир за доллар. По данным агентства, падение может быть связано с опасениями, что Турция окажется втянутой в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о своем намерении участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. 

На данный момент на территории Нагорного Карабаха продолжаются военные действия.

Видео: YouTube / KRTkulturTV

Теги: лира, нагорный карабах, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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