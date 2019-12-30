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Курс рубля нейтрально отреагировал на кадровые перестановки в кабмине РФ
Сегодня, 22:56
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nadezhda_sib

Курс рубля нейтрально отреагировал на кадровые перестановки в кабмине РФ

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В этот раз курс рубля избежал падения.

Рубль сохранил свои позиции на Московской бирже после назначения новых министров в правительстве России, передало ФБА "Экономика сегодня"

Дело в том, что после новости об отставке правительства курс национальной валюты понизился. В это же время доллар возрос. 

До объявления состава нового правительства рублю удалось компенсировать потери прошлой недели. Стабильная ситуация осталась и после сообщений о кадровых перестановках. 

Напомним, вечером 21 января стало известно, кто вошел в новый состав правительства РФ.

Фото: pixabay.com 

 

Теги: валюта, курс рубля, рубль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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