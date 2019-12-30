Курс рубля нейтрально отреагировал на кадровые перестановки в кабмине РФ

В этот раз курс рубля избежал падения.

Рубль сохранил свои позиции на Московской бирже после назначения новых министров в правительстве России, передало ФБА "Экономика сегодня".

Дело в том, что после новости об отставке правительства курс национальной валюты понизился. В это же время доллар возрос.

До объявления состава нового правительства рублю удалось компенсировать потери прошлой недели. Стабильная ситуация осталась и после сообщений о кадровых перестановках.

Напомним, вечером 21 января стало известно, кто вошел в новый состав правительства РФ.

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