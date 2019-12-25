В Смольном объяснили детали курортного сбора

В правительстве города подчеркнули, что полученные от туристов средства направят на улучшение среды гостеприимства.

В начале недели стало известно о предстоящем введении в Северной столице курортного сбора. Подробности о том, как он будет работать, приводит пресс-служба Смольного.

Власти Петербурга отметили, что подобный сбор уже давно практикуется в городах, которые признаны международными туристскими центрами. Он будет поступать от туристов в возрасте старше 18 лет, которые проживают в гостиницах и хостелах Северной столицы более 24 часов. При этом, правило не распространится на льготные категории граждан.

Размер курортного сбора в Петербурге не будет превышать 100 рублей в сутки. Полученные средства направят на улучшение сферы гостеприимства, то есть, на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Сроки, в которые введут сбор, городские власти не обозначили.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург планирует нарастить туристический поток из Ирана до 2 тыс. человек в неделю.

Фото: Piter.TV