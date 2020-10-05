В Петербурге появится курортный сбор

Размер сбора составляет от 10 до 50 рублей в сутки, но не более 1,5% от стоимости поездки.

Петербург включили в список регионов, где будет взиматься курортный сбор. Поправки приняли во втором чтении в Госдуме. Об этом в понедельник, 21 ноября, пишет ТАСС.

Предполагается, что курортный сбор положительно скажется на доступности санитарно-курортного лечения за счет создания современного санитарного-курортного комплекса в стране. Ранее сбор взимали в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер сбора составлял от 10 до 50 рублей в сутки, но не более 1,5% от стоимости поездки. Новый документ продлил эксперимент до 31 декабря 2024 года включительно.

Добавим, что в список также включили федеральную территорию "Сириус".

Ранее в частном доме на дороге в Рыбацкое мужчина зарезал сожительницу. После распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес сожительнице не менее шести ударов ножом в область груди и живота.

Фото: Piter.tv

