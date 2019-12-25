В частном доме на дороге в Рыбацкое мужчина зарезал сожительницу

После распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес сожительнице не менее шести ударов ножом в область груди и живота.

В Петербурге наряд Росгвардии задержал гражданина, подозреваемого в убийстве сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Вечером 20 ноября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району задержали нетрезвого 43-летнего мужчину, который в частном доме на дороге в Рыбацкое нанес смертельные ножевые ранения своей 33-летней сожительнице.

После распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес сожительнице не менее шести ударов ножом в область груди и живота. Соседи, услышав женские крики, вызвали правоохранителей. Росгвардейцы задержали нападавшего на месте происшествия.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны