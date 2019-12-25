Петербург планирует нарастить туристический поток из Ирана до 2 тыс. человек в неделю

На допандемийные показатели, когда в город приезжали около 6 тыс. туристов из восточной страны, власти рассчитывают в 2026 году.

Весной 2023 года поток иранских туристов в Петербурге достигнет 2 тыс. человек в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Санкт-Петербургского городского туристско-информационного бюро Юрия Богданова.

На данный момент город вышел на переговоры с авиакомпаниями восточной страны. Ожидается, что в результате диалога число рейсов из Ирана в Северную столицу вырастет до шести в неделю. Богданов добавил, что выйти на допандемийные показатели, когда в город приезжали около 6 тыс. иранских туристов, власти рассчитывают в 2026 году.

Всего за 9 месяцев 2022 года в Петербурге побывали около 6,4 млн отдыхающих, 150-200 тыс. из которых – иностранцы. При этом, в 2019 году в городе насчитали 5 млн российских и 5,5 млн иностранных туристов.

Ранее Корнеев заявил об адаптации туризма в Петербурге под туристов из Азии и Ближнего Востока.

Фото: Piter.TV