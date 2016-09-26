Корнеев заявил об адаптации туризма в Петербурге под туристов из Азии и Ближнего Востока

По словам Корнеева, это были самые растущие рынки до пандемии, каждая из этих стран давала 10–15% роста выезда за рубеж на международные поездки в год.

Стало известно, что туризм в Петербурге адаптируют под особенности менталитета туристов из стран ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на заседании Всероссийского съезда туристско-информационных организаций.

По словам Корнеева, это были самые растущие рынки до пандемии, каждая из этих стран давала 10–15% роста выезда за рубеж на международные поездки в год. Он добавил, что на международном рынке происходит перезагрузка. Принимая туроператоров из Индии, Турции и других стран, мы это понимаем. Многие говорят, что их классические партнёры прекратили своё существование. Компании видят спрос со стороны своих туристов на многофункциональные туристские предложения. В том числе и Петербург.

Ранее стало известно, в какие страны собираются петербуржцы в Новый Год. Горожане, которые временно покинут страну, хотят встретить зимний праздник на море.

Фото: Piter.tv

