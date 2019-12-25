Стало известно, в какие страны собираются петербуржцы в Новый Год

Горожане, которые временно покинут страну, хотят встретить зимний праздник на море.

Некоторые жители Северной столицы планируют отметить Новый 2023 Год за рубежом: как сообщила эксперт по туризму Александра Гридина в эфире телеканала "Санкт-Петербург", наиболее востребованными направлениями в предстоящий сезон у горожан стали Таиланд, Индия и Мальдивы.

Эксперт подчеркнула, что предпочтения отдаются прежде всего странам с теплым морем в южно-азиатском регионе. В частности, список пополнили Вьетнам, Шри-Ланка и Индонезия. Кроме того, традиционным спросом пользуется Турция, поскольку отели страны предлагают систему All inclusive и многочисленные SPA-программы.

Те, кто предпочитают весенний туризм, останавливаются на отечественных горнолыжных курортах (например, Красная поляна и Шерегеш). Гридина добавила, что не оставляют без внимания и экскурсии по самому Петербургу, а также по Казани, Нижнему Новгороду, Золотому кольцу.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам придется отдать почти 7 тысяч рублей, чтобы отпраздновать Новый год.

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