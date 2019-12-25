Петербуржцам придется отдать почти 7 тысяч рублей, чтобы отпраздновать Новый год

Аналитик подсчитала, что при покупке дешевых спиртных напитков семье из четырех человек придется заплатить 6,7 тысячи рублей.

"МК в Питере" узнал у аналитика исследовательской компании NTech Татьяны Ерофеевой, насколько подорожает новогодний стол для петербуржцев, по сравнению с 2021 годом.

За основу брались самые базовые новогодние блюда – салаты "Оливье", "Селедка под шубой", бутерброды с икрой, нарезки, мандарины, горячее (курица), торт, конфеты, шампанское и безалкогольные напитки.

Аналитик подсчитала, что при покупке дешевых спиртных напитков семье из четырех человек придется заплатить 6,7 тысячи рублей. Если же купить более дорогой сыр и мясо, сок и алкоголь не по акционной цене, праздник обойдётся почти в 11 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом стоимость бюджетного праздничного стола выросла на 14%, стоимость более дорого застолья – на треть.

Фото: pxhere.com