Курировавший подрывную деятельность и вербовку экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен

Владимир Дмитриев рассказал о работе на Донбассе.

Курировавший подрывную деятельность и вербовку экс-полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев сдался в плен российским силам. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". По данным агентства, бывший военный отвечал за подрывную деятельность украинских спецслужб на Донбассе и вербовку новых участников диверсионных групп.

Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность гражданских и военных объектов. Владимир Дмитриев, экс-полковник Украины

Задержанный объяснил прессе, что являлся кадровым сотрудником СБУ. Он начинал свою службу в управлении по Херсонской области, а на пике профессиональной карьеры работал по столице (Киеву). Мужчина увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области и трижды находился на Донбассе. Поездки совершались в период с 2015 по 2019 года, когда он руководил оперативной группы в 35 человек в городе Красноармейске. Позывной сотрудника СБУ был "Стич".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости