Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском

Президент Украины рассказал о кадровых перестановках.

Глава ГУР (Главного управления разведки) Украины при министерстве обороны Кирилл Буданов возглавит комитет разведки при президенте Владимире Зеленском. Об этом глава государства сообщил зрителям в своем очередном видеообращении. Политик уточнил, что принял важные решения относительно кадрового состава властей.

В частности, Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны добавил, что перевел украинского генерала Григория Галагана на пост первого заместителя начальника Центра специальных операций "А" СБУ (Службы по безопасности).

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов.

Фото: и видео: YouTube / Офіс Президента України