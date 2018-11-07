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Видео: куриная грудка выползла из тарелки и довела гостью ресторана до истерики

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На кадрах видно, как на одной из тарелок лежит сырая разделанная курица. Вдруг один из кусочков начинает двигаться.

В одном из азиатских ресторанов куриная грудка выползла из тарелки и перепугала посетителей. Видеозапись появилась на Facebook-странице Ри Филлипс (Rie Phillips) из американского города Майами, штат Флорида.

На кадрах видно, как на одной из тарелок лежит сырая разделанная курица. Вдруг один из кусочков начинает двигаться и в итоге с тарелки падает на пол. Это инцидент довел одну из посетительниц ресторана до истерики (на заднем фоне слышны ее крики).

Пользователи уже посмотрели это видео более 4 миллионов раз. В комментариях один из зрителей отметил, что мясо "настолько свежо, что мышцы продолжали подавать сигналы". 

В прошлом году в Диану Шурыгину кинули живой курицей во время выступления.

Видео: Facebook/ Rie Prettyredbone Phillips

Теги: курица, ресторан
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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