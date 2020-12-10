Курьеров предлагают не пускать на фуд-корты

Их могут обязать ожидать в определенном месте.

Исполнительный директор объединения представителей ресторанного бизнеса "Рестоград" Виталий Свидовский рассказал, очень рад решению наконец-то разрешить работу фуд-кортов в Петербурге. Об этом он рассказал "Петербургскому Дневнику".

Пускай с 50-процентной загрузкой, зато работать. Виталий Свидовский, исполнительный директор объединения представителей ресторанного бизнеса "Рестоград"

По его словам, для ограничения числа посетителей будет предпринят ряд мер. Например, будут закрывать столики или ограничивать на некоторое время доступ на фуд-корт

На совещании в Смольном, как рассказал Виталий Свидовский, предлагалось в том числе установить между столами в залах специальные защитные ограждения. Но от этого отказались из-за пожарной безопасности. Не исключается, что на фуд-кортах место заказа и выдачи пищи будут разведены. Для курьеров, работающих на агрегаторы, могут определить одно место, где только они будут получать заказы, не ходя по залу фуд-корта.

Эксперт считает, что одномоментного открытия всех фуд-кортов не стоит ожидать. На открытие многим потребуется какое-то время, чтобы привести всё в порядок.

Смольный отменяет часть коронавирусных ограничений с 12 февраля.

Фото: Piter.tv